На что следует обратить внимание в контексте последних военных событий, смотрите в проекте "Диспозиция"

Боевые действия в Курской области обозначили ряд трендов, которые с высокой долей вероятности получат продолжение в других регионах. В Министерстве обороны Беларуси непрерывно отслеживают новые способы вооруженной борьбы и адаптируют систему обороны под завтрашние вызовы. На что следует обратить внимание в контексте последних военных событий, поговорим в проекте "Диспозиция".

Ситуация в Курской области для людей в погонах - далеко не повод созерцать или постфактум отмечать на карте обстановку, обмениваясь комментариями. Это блогерам да широкопрофильным спецам из ток-шоу позволительно восклицать "я же говорил", а военным уже необходимо корректировать несущие опоры системы защиты. Иначе жди непрошеных гостей.

Рискнем предположить, что сейчас в Генштабе раскладывается по полочкам вопрос скрытности подготовки к вторжению в российский регион. Да, некоторые военкоры писали о сосредоточении Украиной сил вблизи границ с Россией, но пишут сейчас все и все. В целом же информация о концентрации частей ВСУ не звучала угрожающе. Интересны здесь наблюдения аналитиков относительно массового использования военнослужащими Украины гражданской одежды в целях маскировки концентрации и планов. Теперь увеличение мужской составляющей в населенных пунктах вблизи наших границ будет еще боле тревожным сигналом для белорусской разведки.

Зашли на территорию Курской области рассредоточенные, но четко управляемые группы. И просочились сквозь опорные пункты. При возведении у нас укрепрайонов по задаче Президента Лукашенко, уверены, это обстоятельство будет учтено.

У нас будет немало таких пунктов. И мы в мирное время отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, занять эти пункты. Они будут как минимум труднопроходимыми для противника. Таких более масштабных центров будет несколько с учетом современных войн, боевых действий в Украине и рекомендаций ЧВК "Вагнер". Опыт современной войны полностью нами усвоен. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (06.10.2023)

А вот насчет эффективного инструмента противодействия все-таки проникшим подразделениям противника, так этим в Беларуси озаботились уже лет 15 как. Территориальная оборона. Именно она исключительно эффективна для борьбы с многочисленными диверсионно-разведывательными группами. Сеть из территориальных войск мгновенно разворачивается в нужных районах, тем самым блокируются формирования противника, четко устанавливается его местонахождение, окисляются мышцы неприятеля, а регулярные войска тем временем выдвигаются и наносят удары по наиболее мощным подразделениям.

Создание народного ополчения - еще один важный шаг по укреплению защитных позиций на местах. Важно теперь эти составляющие постоянно держать в тонусе, что и происходит. В эти дни, к примеру, в Московском районе Минска проводится учебный сбор территориальных войск, к занятиям привлечены военнообязанные. И это даже новостью не назовешь, к счастью, рутина.

Есть и другие моменты к размышлению касательно Курской области. Здесь и масштабное использование средств РЭБ для выведения из строя связи на конкретных направлениях, и полноценная медиаоперация. Складывается впечатление, что ВСУ сформировали пиар-подразделения, ключевая задача которых - производство видеороликов в якобы захваченных населенных пунктах. На деле эти села ВСУ просто проезжали, но не брали под контроль, а вот победу себе громко записывали и нагнетали панические настроения. Благо мы подобную фейк-тактику прошли еще в 2020 году и выработали алгоритмы противодействия.

Необыкновенно важную, если даже не первостепенную, роль сыграла в Курском регионе и авиация. Она оказалась способной закрыть бреши и сорвать планы оппонента. В белорусских ВВС подобные сценарии также рассматривали и меры приняли. В том числе для точности работы при управлении авиацией.

Сегодня наводчик имеет с собой в комплекте средства подвижности и автоматизации, планшет, на котором отображается воздушная обстановка, также имеется квадракоптер и так далее. Мы стараемся извлекать уроки из идущих военных конфликтов, чтобы поступательно развивать все составляющие нашей авиации. Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси

К слову, в эти дни военные авиаторы отмечают профессиональный праздник и готовятся покорить еще не одну высоту. Ресурс для этого имеется, как и профессионализм.