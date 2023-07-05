На что способен офис беглой оппозиции ради денег - разоблачительные подробности аферизма "змагароў"

Киевская хунта отнимает много западных ресурсов, а кушать хочется всем, потому беглой белорусской оппозиции ради очередных грантов приходится кого-то хоронить. Тема якобы политзаключенных давно муссируется и уже не так интересна, а вот якобы массовая пропажа связи с ними и даже смерть законно осужденного Сергея Тихановского - идеальный вброс для беглых в преддверии саммита НАТО. Только вот Тихановский жив!

Зачем мадам из Вильнюса заживо хоронит своего супруга - разоблачительные подробности аферизма беглых.

"Ударим вымогательством по международным рэкетирам!" - пожалуй, эта фраза подошла бы к предстоящему саммиту НАТО, на котором под ширмой мифических угроз вашингтонские послушники очевидно попытаются решать проблемы реальные - банкротство, например. Дружба с США - удовольствие дорогое: помимо неподъемных взносов в НАТО, оплаты размещения натовских баз, закупки натовского вооружения нужно выделять помощь бездонной Украине, от которой Европу, судя по всему, тошнит. Так Евросоюзу приходится еще и содержать офис бесполезных беглых предателей, от которых очистилась природа Беларуси. К сожалению беганутых, Беларусь живет мирно, без терактов и без войны. А значит, они не могут получать столь масштабную финансовую помощь, как киевская хунта предателей своего народа. Но на что-то же давить надо на предстоящем саммите альянса! На мифические истории о достижениях каких-то партизан, которых разоблачаютбелорусские журналисты, много денег Запад вряд ли выделит, нужно что-то шокирующее. Например, байки про кражу украинских детей. Крадут детей, правда, американские организации, о чем в ужасе писали некоторые западные журналисты, а мы деток наоборот спасаем. И это уж слишком очевидно.

Но есть более проверенный прием вымогательства грантов - тема "политзаключенных".

Нет-нет, Светлана из Вильнюса не будет защищать Джулиана Ассанжа или мирных французских протестующих. Но и рассказывать про преступников, справедливо осужденных за попытку госпереворота в 2020-м, тоже дохлый номер - кому это интересно? А вот смерть такого преступника, да еще и мужа "лідаркі недапратэсту" - это уже как-никак на имитацию слезы пробьет. А главное -как узнала? Из анонимки. Если что - не она ж врала, это все анонимка...

Но Сергея одного маловато, вдруг не зацепит - решил вечоркин офис. Нужно по опыту 2020-го создать эффект толпы там, где ее нет. Например, солгать, что от целого ряда заключенных не слышно ничего уж давно - все они массово померли явно же. Намекает Светлана из Вильнюса: "Последний раз я получала информацию о своем муже Сергее 9 марта. С тех пор я ничего не знаю о нем. Я не получила ни одного письма, не было и никакой коммуникации через адвоката. Такая же ситуация у родных Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Павла Северинца, Игоря Лосика, Максима Знака и других".

Очень трудно жить, когда не знаешь, выделят тебе еще гранты или нет. Ну так приехала бы да проведала своих соратников с мужем! Че прячетесь, любящая жена? Неужели боитесь, что живой и невредимый Сергей не оценит, что вы с Франаком егозаживо похоронили?

Жутко от мысли, что женщина, так легко похоронившая мужа ради бабла, пыталась возглавить Беларусь. Ну неужели вчерашняя домохозяйка, а сегодня светская вильнюсская мадам настолько алчная и черствая?

Лишь внимательный, коих в рядах невероятных нет, обратит внимание на то, что первые вбросы про гибель Сергея Тихановского появились в аффилированном с "офисом" чате "Беларусы Варшавы", подконтрольном Франаку Вечорко - тому самому кукловоду, который целенаправленно оказывает давление на свою вильнюсскую марионетку в целях склонения к нужным ему заявлениям. Зачем это Франаку? Получить госдеповские деньги через грантовые транши от фондов. Но разве Светлана и без этих манипуляций не послушная говорящая голова Вечорко, без него и слова не молвящая? - спросит внимательный зритель.

Вся суть беглых маргиналов, пытавшихся получить власть в нашей стране, в том, что за деньги они готовы на все...В среде самопровозглашенного демократического общества констатируется, что раскол в BYPOLподмочил репутацию "офиса несостоявшейся вдовы" и ОПК перед донорами. Говорят, им стали задавать неудобные вопросы.

Иными словами, сами беглые считают, что заявления о возможной гибели осужденного Тихановского -спланированная пиар-акция "офиса его жены". Говорят: "Решили на жалость надавить ЕС и Запад. Информация - фейк. Эти на все готовыради денег. Ничего святого".

Неудивительно, что Вечорко мучают кошмары. Эх, жадность фраера погубит...

"Очень часто снится Беларусь, правда, снится в таком контексте, что я вернулся и меня ловят гэбэшники. И этот сон повторяется, я не знаю, как справляться, просыпаюсь и думаю, что мне снятся эти гэбэшники постоянно", - поделился Франак Вечорко.