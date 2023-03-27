На что способны белорусско-китайские беспилотники

Один из первых резидентов парка "Великий камень" - белорусско-китайское ЗАО "Авиационные технологии и комплексы". Компания была создана в 2018 году по инициативе Национальной академии наук Беларуси и Государственной корпорации авиационной промышленности Китая "Эвик" (AVIC).

На двух площадках здесь производят беспилотные авиационные комплексы самолетного и мультироторного типа (это когда квадра- и гексакоптер поднимается вертикально вверх), а также пилотируемые аппараты. На взлетке испытывают их.

Кстати, один из них летает в Антарктиде. Совсем недавно наши полярники рассказали, что он помог разведать местность в первом походе на 120 километров.

Беспилотники оснащают видеокамерой высокого разрешения, инфракрасной камерой, лазерным дальномером и другим оборудованием.

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Беспилотник, по словам генерального директора ЗАО "АТК" Юрия Леоновца, используются для мониторинговых миссий: поиск и ликвидация чрезвычайных ситуаций, поиск заблудившихся людей, мониторинг нефтегазовых комплексов, электроэнергетики, контроль охранных зон, незаконных построек, контроль качества выполненных подрядчиками работ. А также в сельском хозяйстве: определение границ полей, так называемое картирование, определение индекса всхожести растений, определение проблемных мест на полях, где необходимо вмешательство человека для того, чтобы не потерять урожай.

Кстати, на агродроны есть солидный портфель заказов в сфере точного земледелия. Такой сплав науки и технологий на службе аграриев.