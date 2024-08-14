На что в Беларуси могут рассчитывать молодые специалисты и как их встречают в трудовых коллективах?

Вчера студенты, а сегодня уже специалисты. Более 55 тысяч молодых людей присоединились к трудовым коллективам и заступили на свое первое рабочее место. Главное для их наставников - это стимулировать новые кадры на хорошую и качественную работу. Государство в свою очередь оказывает большую поддержку в виде льгот, гарантий, жилья и не только.

Сергей Ладысев расскажет о больших возможностях для молодых белорусов.

Андрей Белоусов очарован миром авиации с детства. Бесчисленные часы, проведенные на аэродроме, в наблюдении за взлетами и посадками, зародили в нем мечту о небе. Дедушка - ветеран авиации, отец - опытный пилот и парашютист. Андрей стал диспетчером: управляет воздушным движением с земли.

"Сейчас проходит первая часть моей стажировки она заключается в технической подготовке. Я изучаю авиационные документы, с которыми я могу столкнуться во время моей работы, воздушный кодекс, авиационные правила, локальные нормативные документы, схемы внутри Беларуси", - рассказывает Андрей Белоусов.

Новое поколение авиадиспетчеров

В этом году к команде Белаэронавигации присоединились 13 молодых специалистов. Перед тем, как приступить к работе, они проходят обязательную практическую подготовку в тренажерном модуле, где отрабатывают различные сценарии управления воздушным движением. Из требований - высокий уровень английского, ведь это язык международных переговоров. Белаэронавигация старается стимулировать молодежь на полет к профессиональным высотам.





Анна Антоненко,специалист по работе с молодежью ГП"Белаэронавигации": для молодых специалистов предусмотрена компенсация за найм жилья, предоставление общежития. Совместно с общественными объединениями молодежь принимает участие в различных акциях, в спортивно-массовых мероприятиях, которые проводятся в районе и в области.

Кардиология: любовь и призвание

Любовь к биологии и желание глубже изучить устройство человеческого организма Ксению Пацееву привели в медицину. Она терапевт. После интернатуры девушка намерена специализироваться в кардиологии, считая направление одним из самых интересных в отрасли.

Станцию медпомощи пополнили в этом году более 50 врачей и медсестер : фельдшеры, терапевты, кардиологи, анестезиологи , рентгенолаборанты. Тот, кто приехал из регионов, обеспечен жильем. И это не единственный бонус.





Евгений Манкевич,заместитель главного врача по медицинской частиУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи": Все молодые специалисты первый год получают специальную надбавку, которая стимулирует их к дальнейшему развитию. Также молодые специалисты становятся на очередь в общежитие, если они не минчане и не имеют собственного жилья. При трудоустройстве они попадают к своему наставнику, который будет им помогать.

Социальная поддержка для молодых специалистов в регионах

Полный соцпакет для молодых специалистов и в регионах. Так, сельхозпредприятие "Гигант" Бобруйского района предоставило начинающему юристу Яне - комфортное жилье. Дополнительный плюс - шаговая доступность рабочего места.



