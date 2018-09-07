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На День города у Дворца спорта развернется зрелищный физкультурно-спортивный праздник

Минск готовится к масштабному празднованию Дня города. Мероприятия пройдут на 20 площадках. Одна из основных - у Дворца спорта, где развернется зрелищный физкультурно-спортивный праздник. Завтра с 11 до 15 здесь пройдут забеги на роликах, большая парусная и гребная регата, показательные выступления каратистов, борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, соревнования по баскетболу 3 на 3.

Запланирован и международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup - 2018. Приглашены известные белорусские спортсмены. Присоединиться к соревнованиям может каждый, возле Дворца спорта будут работать пункты проката инвентаря и фуд-корты. Запланирована концертная программа.

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