3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На День города у Дворца спорта развернется зрелищный физкультурно-спортивный праздник
Минск готовится к масштабному празднованию Дня города. Мероприятия пройдут на 20 площадках. Одна из основных - у Дворца спорта, где развернется зрелищный физкультурно-спортивный праздник. Завтра с 11 до 15 здесь пройдут забеги на роликах, большая парусная и гребная регата, показательные выступления каратистов, борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, соревнования по баскетболу 3 на 3.
Запланирован и международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup - 2018. Приглашены известные белорусские спортсмены. Присоединиться к соревнованиям может каждый, возле Дворца спорта будут работать пункты проката инвентаря и фуд-корты. Запланирована концертная программа.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
Могут ли жильцы потребовать изменения графика вывоза мусора, разъяснил министр ЖКХ
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Возможно, будут покушения на людей - эксперт о рисках на будущих президентских выборах в Беларуси
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва