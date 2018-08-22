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Школьные линейки пройдут 1 сентября, а занятия начнутся 3-го

Минск проведет школьные линейки 1 сентября. В этом году за парты сядут 193 тысячи учеников - на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. А первый раз в первый класс пойдут 23 тысячи дошколят. В День знаний ученики посетят музеи, театры и знаковые площадки города. А для жителей микрорайона Малиновка откроют новую школу почти для тысячи детей.

Занятия в новом учебном году начнутся с понедельника - 3 сентября. Тематический урок "Мне выпало счастье здесь родиться" посвящен Году малой родины.

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