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На депутата Европарламента завели уголовное дело за то, что она рассказала о массовых захоронениях беженцев вблизи белорусской границы

На депутата Европарламента завели уголовное дело за то, что она рассказала о массовых захоронениях беженцев вблизи белорусской границы

В марте 2023 года Янина Охойская, депутат Европарламента от Польши, заявила в эфире местного радио, что вблизи белорусской границы могут быть массовые захоронения беженцев - как минимум 300 человек. Их ищут родственники через гуманитарные организации в Польше. А в один из периодов на границу были вызваны группы лесников со всей страны, и как утверждает правозащитница, не для помощи лесу.

Жертв этой границы намного больше. Они [находятся] в какой-то братской могиле. Просто собрали тела, чтобы не было доказательств. На данный момент речь идет почти о 300 погибших. Был такой момент, когда созвали лесников со всей страны. Зачем?
Янина Охойская, депут Европарламента от Польши

Нужно сказать, что такое заявление евродепутата не оставило равнодушными власти - на Охойскую завели уголовное дело, обвиняя ее в клевете. На заявление отреагировал министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

Вопросы, заданные Зебро:

- Господин министр, какие действия Вы предпримете в связи с заявлением госпожи Охойской? Как бы Вы прокомментировали это заявление? И прежде всего, займется ли прокуратура трупами мигрантов? Вас не волнует новость о гибели как минимум 37 человек?


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Госпожа редактор, меня тронул тот факт, что госпожа Охойска, депутат Европарламента от партии Дональда Туска, участвует в пропаганде Лукашенко и Путина, потому что я не думаю, что у кого-то есть хоть малейшее сомнение в операции по искусственному завозу беженцев в Беларусь самолетом. Это операция ФСБ, Путина.
Янина Охойская, депут Европарламента от Польши

Только официально со стороны польской границы погибло 55 беженцев. Вероятно, что реальная цифра гораздо выше.

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