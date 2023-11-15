На депутата Европарламента завели уголовное дело за то, что она рассказала о массовых захоронениях беженцев вблизи белорусской границы

Госпожа редактор, меня тронул тот факт, что госпожа Охойска, депутат Европарламента от партии Дональда Туска, участвует в пропаганде Лукашенко и Путина, потому что я не думаю, что у кого-то есть хоть малейшее сомнение в операции по искусственному завозу беженцев в Беларусь самолетом. Это операция ФСБ, Путина.

Янина Охойская, депут Европарламента от Польши