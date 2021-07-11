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На депутата О. Гайдукевича совершено покушение

Следствие устанавливает обстоятельства нападения на дом депутата. Как написал в Facebook Олег Гайдукевич, ЧП произошло ночью. Неизвестные забросили несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, где он живет с супругой и детьми. Один коктейль взорвался. К счастью, никто не пострадал.

Вот такую демократию нам готовят, отметил депутат. Сейчас специалисты изучают материалы с камер видеонаблюдения.

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