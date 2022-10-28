Все хотели задать вопрос! На диалоговой площадке Горремавтодора обсудили новый Избирательный кодекс и закон о ВНС

Когда мы приходим в коллективы, мы уверены, что люди будут владеть правильной информацией о вносимых изменениях. Когда живое общение, то это позволяет видеть, как человек реагирует на те или иные изменения, как он это понимает, для чего принимается тот или иной закон. Очень хорошая обратная связь получается.

Валентин Коноплев, заместитель главы администрации Московского района г. Минска