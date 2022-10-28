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Все хотели задать вопрос! На диалоговой площадке Горремавтодора обсудили новый Избирательный кодекс и закон о ВНС
В Беларуси продолжается масштабное общественное обсуждение проектов Избирательного кодекса и закона о Всебелорусском народном собрании. О структуре высшего органа народовластия и роли ВНС говорили сегодня в трудовом коллективе Горремавтодора. К диалоговой площадке подключилась Людмила Макарина-Кибак. С депутатом Палаты представителей обсудили механизм избрания делегатов и их полномочия. Затронули также критерии профессионализма представителей от народа и экономическую выгоду. Внимание во время неравнодушной встречи также - поправкам в Избирательный кодекс.
В этом коллективе бываю часто. Я отметила, что не было ни одного человека с безразличными глазами. Все хотели задать вопрос, все спрашивали либо согласно кивали. Было понятно, что правильно то, что мы проводим общественное обсуждение.
Мы всегда благодарны, когда к нам приходят и нас слышат, потому что на самом деле у людей очень много вопросов. Очень бы хотелось, чтобы был услышан каждый человек.
Когда мы приходим в коллективы, мы уверены, что люди будут владеть правильной информацией о вносимых изменениях. Когда живое общение, то это позволяет видеть, как человек реагирует на те или иные изменения, как он это понимает, для чего принимается тот или иной закон. Очень хорошая обратная связь получается.
В подготовке окончательной редакции закона "О Всебелорусском народном собрании" учтут каждое мнение. Внести предложения в проект можно на сайте "Правовой форум Беларуси". Общественное обсуждение продолжится до 2 ноября включительно.
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