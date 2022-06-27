Как поддержат молодых специалистов, и какой комфорт создадут на селе

В Борисове проходит диалоговая площадка "С молодежью на равных". Обсуждают вопросы трудоустройства и патриотического воспитания, поддержки молодых специалистов и развитие комфортной инфраструктуры на селе. Открытый разговор на базе Дворца культуры объединил около 700 человек. Это студенты средних специальных учебных заведений и представители рабочей молодежи из Борисова и Березино. Задать вопрос или предложить свой проект или инициативу мог каждый. Обсудили волонтерскую деятельность и творческое развитие молодежи, их возможности в спорте и науке. В Год исторической памяти говорили и о событиях Великой Отечественной войны, о мемориальных комплексах и других знаковых местах.