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На диалоговой площадке в Борисове высказались о развитии района и страны

Диалоговые площадки по всей стране продолжают работу. Их задача - обозначить самые востребованные направления развития Беларуси. Это и политические вопросы, и социально значимые. Одна из таких площадок сегодня прошла в Борисове. Свою точку зрения о развитии района в частности и страны в целом высказали около 20 человек.

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