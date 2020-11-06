На диалоговой площадке в Борисове высказались о развитии района и страны

Диалоговые площадки по всей стране продолжают работу. Их задача - обозначить самые востребованные направления развития Беларуси. Это и политические вопросы, и социально значимые. Одна из таких площадок сегодня прошла в Борисове. Свою точку зрения о развитии района в частности и страны в целом высказали около 20 человек.