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На дистанции электродевайсы - сезон гироскутеров и электросамокатов начался в Минске

Любители экотранспорта тестируют унициклы, электросамокаты и гироскутеры. Велосипедные дорожки в Минске также постепенно заполняются любителями катания на экосредствах индивидуальной мобильности. В топе электросамокаты. Они позволяют с комфортом перемещаться на далекие расстояния. В то же время, согласно правилам дорожного движения, разрешенная скорость для таких приспособлений составляет 25 километров в час.

Всем любителям электродевайсов рекомендуют использовать защитную экипировку - наколенники, налокотники, перчатки и шлемы.

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