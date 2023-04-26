На дистанции электродевайсы - сезон гироскутеров и электросамокатов начался в Минске

Любители экотранспорта тестируют унициклы, электросамокаты и гироскутеры. Велосипедные дорожки в Минске также постепенно заполняются любителями катания на экосредствах индивидуальной мобильности. В топе электросамокаты. Они позволяют с комфортом перемещаться на далекие расстояния. В то же время, согласно правилам дорожного движения, разрешенная скорость для таких приспособлений составляет 25 километров в час.