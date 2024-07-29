На Днепре белорусские военные отрабатывают наведение понтонной переправы

Мы работаем в составе роты, на прошлых неделях работали в составе отделения, взводов, сейчас приступаем к отработке составе роты - наводим 60-тонный мост для переправки техники на тот берег.

Олег Дроздов, командир понтонного взвода 188-й гвардейской инженерной бригады Вооруженных Сил Беларуси