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На Днепре белорусские военные отрабатывают наведение понтонной переправы

Тактико-специальное занятие по наведению понтонной переправы проходит в эти дни на Днепре. Военнослужащие понтонно-мостового батальона 188-й гвардейской инженерной бригады находятся на полевом выходе, отрабатывают наведение паромов и понтонных мостов с переправкой техники. Специалисты разведывательно-водолазного взвода ведут инженерную разведку водной преграды.

Мы работаем в составе роты, на прошлых неделях работали в составе отделения, взводов, сейчас приступаем к отработке составе роты - наводим 60-тонный мост для переправки техники на тот берег.
Олег Дроздов, командир понтонного взвода 188-й гвардейской инженерной бригады Вооруженных Сил Беларуси

Военнослужащие понтонных подразделений при наведении переправы используют образцы техники, стоящие на вооружении понтонно-мостового парка.

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