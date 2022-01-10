Правоохранители задержали некоторых диванных комментаторов за оскорбления, клевету и угрозы в адрес миротворцев

К сожалению, находятся те, кому горе доставляет удовольствие, а миротворческая миссия в стране, где введен режим ЧП из-за погромов и беспорядков и идет антитеррористическая операция,вызывает гнев. На днях правоохранители Беларуси задержали некоторых таких диванных комментаторов. Эти люди в публичном доступе писали оскорбления, клевету и угрозы в адрес белорусских военнослужащих, направленных в Казахстан с миротворческой миссией. Оба задержанных - неработающие минчане. Их действиям будет дана правовая оценка. Как отметили в ГУБОП, большинство таких комментаторов являются подписчиками экстремистских телеграм-каналов, социально неустроенные и нереализованные в жизни.