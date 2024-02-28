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В Минске на домах меняют таблички с названием улиц

Вывески нового формата устанавливают на домах в Минске. На адресной табличке - название улицы на белорусском языке, номер дома, а также логотип района. Отличаются они и по цветам. Всего в этом году планируют разместить 4 тыс. новых аншлагов.

Урбанистическая топонимика охватила все районы столицы. Работа практически уже завершена в Октябрьском и Заводском районах.

В ближайшие годы почти 5,5тыс.зданий столицы получат новые адресные таблички.

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