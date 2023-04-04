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Гладкая о Донбассе: Больно за людей, страшно за возможное будущее. Мы не должны повторить Украину
Для чего белорусские журналисты ездят в Донбасс, на прифронтовые территории - туда, где боль и разруха? Прежде всего, чтобы показать белорусам всю суть "заботы" коллективного Запада, истинное лицо европейских "демократий". Ездят для того, чтобы мы с вами задумались, как легко можно потерять мир, жизнь и с таким трудом создаваемое независимое государство. Людмила Гладкаяо Донбассе от первого лица.
Валера из Макеевки. Фельдшер. Его задачей было стабилизировать раненого и привезти живым в прифронтовой госпиталь. Этот парень спас много жизней. Однажды ранило и его. Четыре часа пролежал под обстрелами, пока свои смогли к нему подобраться. Но спасти не успели… В тот день у Валеры родилась дочь.
Новый дом и новая человеческая трагедия. Ян в свои 14 лет уже не может почти ничего. Он медленно умирает. И ничего не поделаешь - тяжелая болезнь. Она не стала выбирать, где ей случиться: в мирные дни или на войне. Белорусские волонтеры привезла мальчику лекарства.
Горловка. Переселенцы: вдова и дети погибшего офицера
Горловка. Вдова и дети погибшего офицера. Живут среди войны, где угодно и когда угодно могут увидеть картину совсем недетскую. И это не самое страшное. Рассказали нам, как остались без дома и как сами спаслись. Просто пошли большой семьей покупать дочери платье, тогда их дом как раз бомбили неофашисты. В Горловке за прошедший год было девять с половиной тысяч обстрелов. Погибли 100 мирных жителей, почти 400 ранены.
Горловский дом-интернат, где живут беженцы
Дом-интернат. Здесь живут те, кому некуда пойти, у кого теперь нет ни дома, ни родных. Дети, старики, люди с особенностями. Каждый из них каждой своей клеточкой ощутил "заботу" неонацистского киевского режима.
Бабушка из Бахмутки. Семьи не осталось, дома тоже
Бабушка из Бахмутки. Документов, семьи, дома не осталось - не осталось ничего, кроме следа от тяжелого ранения и морального состояния, когда на грани и абсолютно не понимаешь, как жить дальше. На старости лет чужая койка, чужие стены и чужие люди, которые не дают умереть.
Все подвалы-убежища прифронтовых сел Донбасса похожи друг на друга: мрачно, холодно, голодно, безнадежно. Свечи, газовые горелки и генераторы - роскошь, как и еда, питьевая вода, медикаменты, теплые вещи. Да все роскошь здесь! Хлеб и картошка на вес золота.
Эти люди не захотели эвакуироваться, хотят доживать на родной земле. Так и ездят волонтеры и главы прифронтовых территорий под обстрелами: туда - со всем, что жизненно необходимо, и страхом, оттуда - с новыми задачами, болью, слезами и… телами тех, кому не суждено было прожить еще один день.
Иверский монастырь
Редкий храм не разрушен в Донбассе. Нацисты бьют прицельно - по куполам и вере людей.
Как-то ребенку приснился сон, просыпается, плачет. Увидел во сне, что церковь разрушена. Он же всего этого не видел. Есть зачем жить, чтобы не допускать этого всеми своими силами.
Мариуполь, 2022 год
Война - это ад. Однако сколько его ни показывай и сколько ни говори о горе людей, которые просто жили на своей земле, беспринципный Запад никогда этого не поймет и не уберет свои измазанные славянской кровью лапищи, пока сам не проживет то же, теряя, умирая, выживая в подвалах-убежищах, скитаясь по чужим углам годами... Не понимая, подарят ли тебе еще один день, час, минуту. И еще. Даже в таких условиях наши люди остаются людьми. Никогда Западу этого не понять. Он на это никогда не будет способен, потому он уже проиграл.
Меня спрашивают, было ли страшно в Донбассе? Было больно - за людей, которые там. А страшно за людей, которые здесь, за возможное будущее. Мы должны вместе сделать все правильно, чтобы не повторить несчастную Украину.
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