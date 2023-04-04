Гладкая о Донбассе: Больно за людей, страшно за возможное будущее. Мы не должны повторить Украину

Для чего белорусские журналисты ездят в Донбасс, на прифронтовые территории - туда, где боль и разруха? Прежде всего, чтобы показать белорусам всю суть "заботы" коллективного Запада, истинное лицо европейских "демократий". Ездят для того, чтобы мы с вами задумались, как легко можно потерять мир, жизнь и с таким трудом создаваемое независимое государство. Людмила Гладкаяо Донбассе от первого лица.



Валера из Макеевки. Фельдшер. Его задачей было стабилизировать раненого и привезти живым в прифронтовой госпиталь. Этот парень спас много жизней. Однажды ранило и его. Четыре часа пролежал под обстрелами, пока свои смогли к нему подобраться. Но спасти не успели… В тот день у Валеры родилась дочь.



Новый дом и новая человеческая трагедия. Ян в свои 14 лет уже не может почти ничего. Он медленно умирает. И ничего не поделаешь - тяжелая болезнь. Она не стала выбирать, где ей случиться: в мирные дни или на войне. Белорусские волонтеры привезла мальчику лекарства.







Горловка. Переселенцы: вдова и дети погибшего офицера

Горловка. Вдова и дети погибшего офицера. Живут среди войны, где угодно и когда угодно могут увидеть картину совсем недетскую. И это не самое страшное. Рассказали нам, как остались без дома и как сами спаслись. Просто пошли большой семьей покупать дочери платье, тогда их дом как раз бомбили неофашисты. В Горловке за прошедший год было девять с половиной тысяч обстрелов. Погибли 100 мирных жителей, почти 400 ранены.

Горловский дом-интернат, где живут беженцы

Дом-интернат. Здесь живут те, кому некуда пойти, у кого теперь нет ни дома, ни родных. Дети, старики, люди с особенностями. Каждый из них каждой своей клеточкой ощутил "заботу" неонацистского киевского режима.



Бабушка из Бахмутки. Семьи не осталось, дома тоже



Бабушка из Бахмутки. Документов, семьи, дома не осталось - не осталось ничего, кроме следа от тяжелого ранения и морального состояния, когда на грани и абсолютно не понимаешь, как жить дальше. На старости лет чужая койка, чужие стены и чужие люди, которые не дают умереть.





Все подвалы-убежища прифронтовых сел Донбасса похожи друг на друга: мрачно, холодно, голодно, безнадежно. Свечи, газовые горелки и генераторы - роскошь, как и еда, питьевая вода, медикаменты, теплые вещи. Да все роскошь здесь! Хлеб и картошка на вес золота.



Эти люди не захотели эвакуироваться, хотят доживать на родной земле. Так и ездят волонтеры и главы прифронтовых территорий под обстрелами: туда - со всем, что жизненно необходимо, и страхом, оттуда - с новыми задачами, болью, слезами и… телами тех, кому не суждено было прожить еще один день.

Иверский монастырь

Редкий храм не разрушен в Донбассе. Нацисты бьют прицельно - по куполам и вере людей.





Как-то ребенку приснился сон, просыпается, плачет. Увидел во сне, что церковь разрушена. Он же всего этого не видел. Есть зачем жить, чтобы не допускать этого всеми своими силами.



Мариуполь, 2022 год