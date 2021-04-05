На дорогах Минска уже устранили более 70 тыс. кв. м сезонных дефектов

Более 70 тысяч квадратных метров сезонных дефектов на дорогах уже устранили в Минске. Больше двух месяцев дорожные службы работают круглосуточно, чтобы привести в порядок городские артерии после зимы. К ремонту подходят комплексно. С учетом потепления постепенно переходят к использованию асфальтных материалов. Пластичные смеси, с которыми работали в минусовые температуры, заменят на более прочные - они выдержат нагревание в жару.



В этом месяце дорожники ведут обновление разметки, а также совместно с коммунальными службами начнут ликвидировать дефекты асфальтного покрытия на дворовых территориях.



