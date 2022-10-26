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На дорогах Минска затруднена видимость из-за тумана
На дорогах Минска затруднена видимость из-за тумана, сообщаетГАИ ГУВД Мингорисполкома в своем телеграм-канале.
В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует всем водителям быть предельно внимательными и осторожными на дороге.
Водители, помните, что скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров и торможений. Не забудьте включить противотуманки.Особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам.
А пешеходам особое внимание следует проявлять при переходе проезжей части. В темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.
Также сообщается, что экипажи Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге.
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