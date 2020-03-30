На дорогах столицы скользко и опасно

Ночью и в первой половине дня в Минске шел снег. Из-за ночных заморозков на полотне появилась наледь. Столичная автоинспекция советует водителям быть особенно внимательными за рулем. А тем, кто планирует на своем авто сменить зимние шины на летние, ГАИ рекомендует сделать это позже, когда ночью и днем установятся плюсовые температуры. ГАИ советует обращать внимание на изменения погодных условий пешеходам и велосипедистам, особенно при пересечении проезжей части на пешеходных переходах.



