На доске почета обновили список лучших предприятий Ленинского района Минска

Лучшие предприятия Ленинского района - на доске почета. Высокую оценку они получили по итогам 2021 года. Почетный список по традиции обновили по случаю дня рождения района. Ленинскому в этом году 71. Самую эффективную работу показали детско-юношеская школа олимпийского резерва "Динамо", гимназия № 1 имени Франциска Скорины и ясли-сад № 137. Среди лучших и учреждение здравоохранения - 6-я центральная районная клиническая поликлиника, которая масштабно обновилась после капитального ремонта.