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На доске почета обновили список лучших предприятий Ленинского района Минска
Лучшие предприятия Ленинского района - на доске почета. Высокую оценку они получили по итогам 2021 года. Почетный список по традиции обновили по случаю дня рождения района. Ленинскому в этом году 71. Самую эффективную работу показали детско-юношеская школа олимпийского резерва "Динамо", гимназия № 1 имени Франциска Скорины и ясли-сад № 137. Среди лучших и учреждение здравоохранения - 6-я центральная районная клиническая поликлиника, которая масштабно обновилась после капитального ремонта.
По итогам года объем промышленного производства в Ленинском районе увеличился почти на 10 %. Сегодня доля его предприятий в общем объеме Минска составляет более 20 %.
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