На досрочном голосовании об изменениях в Основной закон страны активность показывает Могилевская область

На досрочном голосовании по вопросу изменений и дополнений в Основной закон страны активность показывает и Могилевская область. Особенно многолюдно в утренние и вечерние часы. Сразу четыре участка открыты в средней школе № 45 Могилева. Самой большой в регионе. В том числе и по количеству голосующих - в списках свыше 9 тысяч жителей микрорайона.