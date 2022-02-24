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На досрочном голосовании об изменениях в Основной закон страны активность показывает Могилевская область

На досрочном голосовании по вопросу изменений и дополнений в Основной закон страны активность показывает и Могилевская область. Особенно многолюдно в утренние и вечерние часы. Сразу четыре участка открыты в средней школе № 45 Могилева. Самой большой в регионе. В том числе и по количеству голосующих - в списках свыше 9 тысяч жителей микрорайона.

Участки для досрочного голосования работают с 10:00 до 19:00. Перерыв с 14:00 до 16:00.


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