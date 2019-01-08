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На двух мостах МКАД сегодня закрывается движение
Это сооружения на внутреннем кольце на третьем километре - над железной дорогой возле улицы Франциска Скорины. И на внешнем кольце - на 25-ом километре - над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ.
На время ремонтных работ движение на 3-ем километре МКАДа организовано по внешнему кольцу: по двум полосам со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной в обратном направлении. На 25-ом километре транспорт пустят по внутреннему кольцу: здесь организуют две полосы - со стороны Малиновки в сторону Лошицы. И одну полосу для движения со стороны Лошицы в направлении Малиновки.
Пока подмостовые сооружения не закрыты, нобуквально через несколько дней, движение будет перекрыто и под мостами.
Два путепровода откроются к концу мая - на время II Европейских игр. Затем ремонт продолжится. Полностью закончить работы планируется к концу года.
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