На двух мостах МКАД сегодня закрывается движение

Это сооружения на внутреннем кольце на третьем километре - над железной дорогой возле улицы Франциска Скорины. И на внешнем кольце - на 25-ом километре - над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ.

На время ремонтных работ движение на 3-ем километре МКАДа организовано по внешнему кольцу: по двум полосам со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной в обратном направлении. На 25-ом километре транспорт пустят по внутреннему кольцу: здесь организуют две полосы - со стороны Малиновки в сторону Лошицы. И одну полосу для движения со стороны Лошицы в направлении Малиновки.

Пока подмостовые сооружения не закрыты, нобуквально через несколько дней, движение будет перекрыто и под мостами.