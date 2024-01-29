Уникальный экшен-проект "Герои. Трансформация" возвращается на экраны

Возможность побывать в мире параллельной реальности с вполне реальными рисками - это проуникальный экшен-проект "Герои. Трасформация". Проект возвращается, но уже в новом, более захватывающем формате. На этот раз испытать себя на прочность смогут все желающие.

Отборочный этап нового сезона шоу в эти выходные прошли более сотни спортсменов-любителей из всей Беларуси. Однако борьбу за главный приз продолжат лишь 48 сильнейших.

Фишкой нового сезона проекта станет то, что сначала придется сражаться не за команду, а за самого себя. В каждом четвертьфинале из 12 участников только трое лучших смогут сформировать свой коллектив и пройти дальше.