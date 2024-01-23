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На экспорте заработали 60 млн долларов - белорусские ученые в преддверии Дня науки подводят итоги
Новые успехи в освоении космоса, укрепление атомной энергетики, уникальные разработки в сфере медицины и создание линейки отечественного электротранспорта - белорусские ученые в преддверии Дня науки подводят итоги своей работы за прошлый год.
В 2023 году НАН осуществляла обеспечение и сопровождение более 35 программ - от фундаментальных до отраслевых. Год оказался насыщен результатами, которые в том числе внесли свой вклад в рост белорусской экономики.
По предварительным подсчетам организации, главной научной школы - которых насчитывается свыше сотни - заработали на экспорте 60 млн долларов.
Сегодня Национальная академия наук взаимодействует со 100 странами - от Китая, Индии и Кубы до Западной Европы и Японии. При академии функционируют 48 международных исследовательских центров. Только за минувший год ее посетили делегации из 40 стран.
Как результат - это развитие совместных компетенций. Не так давно Минск включился в лунную программу. Это российско-китайский проект по созданию и эксплуатации Международной научной лунной станции. Декларация о сотрудничестве подписана, - профильные институты академии уже взаимодействуют с аналогичными структурами в Поднебесной. Разработки белорусских ученых сегодня охватывают все сферы. Из последнего - прототипы вакцин против гриппа, также антигены, которые учат иммунитет пациента бороться с раком. А белорусские ядерщики сейчас занимаются подбором территории и обоснованием строительства новой электростанции. В настоящее время сформирован реестр перспективных проектов - это 81 проектное предложение.
Проекты продолжают поступать из разных сфер экономики и народного хозяйства, рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. "Мы рассмотрели создание мобильной сети 5G (это новый технологический уклад), сформировали предложение по ее развитию. Думаю, что до конца недели отправим в Совет министров и главе государства для рассмотрения.Дальше у нас на очереди строительство ряда крупных предприятий (внесли предложение) в области машиностроения, надо будет нам создавать завод по электромобилям", - поделился планами Владимир Гусаков.
Всего в Беларуси в минувшем году около 450 организаций выполняли научные исследования и разработки. Расширяется сеть и технопарков - их сегодня 17, а зарегистрировано более 260 резидентов. Объем произведенной продукции превысил результаты 2016 года в 6 раз.
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