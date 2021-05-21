На электромобили могут ввести ввозные пошлины. Льготный режим ввоза более экологичного вида транспорта действует в странах ЕАЭС до конца этого года, но уже в следующем нужно будет заплатить 15 % пошлины. Соответствующий проект изменений в Единый таможенный тариф уже подготовила Евразийская экономическая комиссия.



