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На электромобили могут ввести ввозные пошлины

На электромобили могут ввести ввозные пошлины. Льготный режим ввоза более экологичного вида транспорта действует в странах ЕАЭС до конца этого года, но уже в следующем нужно будет заплатить 15 % пошлины. Соответствующий проект изменений в Единый таможенный тариф уже подготовила Евразийская экономическая комиссия.

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