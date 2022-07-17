На электронной ярмарке вакансий в Минске свыше 700 человек нашли работу на удаленке

90 наименований профессий и специальностей представлены нанимателями. Т.е. очень много предложений и очень много возможных вакансий для трудоустройства. Если рассматривать эти вакансии, они все востребованы на рынке труда. Уровень оплаты - от 700 рублей и выше. Есть и вакансии с уровнем оплаты труда 1.900, 2 000. Соискателю не нужно идти к нанимателю предварительно, а можно получить максимум информации, сидя дома за компьютером.

Татьяна Кудевич, зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома