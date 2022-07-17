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На электронной ярмарке вакансий в Минске свыше 700 человек нашли работу на удаленке

Трудоустроиться удаленно предоставляют возможность электронные ярмарки вакансий. Одну из них на неделе провели в столице. 10 организаций искали 350 новых сотрудников. Связь с потенциальным работодателем - по переписке.

Электронная ярмарка вакансий на сайте e-vacancy.by

Такие быстрые собеседования проходят на сайте e-vacancy.by еженедельно. Сегодня в столице свыше 22 тысяч свободных вакансий, из них более половины по рабочим специальностям. Они числятся в комитете по труду, занятости и соцзащите Минского горисполкома.


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90 наименований профессий и специальностей представлены нанимателями. Т.е. очень много предложений и очень много возможных вакансий для трудоустройства. Если рассматривать эти вакансии, они все востребованы на рынке труда. Уровень оплаты - от 700 рублей и выше. Есть и вакансии с уровнем оплаты труда 1.900, 2 000. Соискателю не нужно идти к нанимателю предварительно, а можно получить максимум информации, сидя дома за компьютером.
Татьяна Кудевич, зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома

Данная электронная ярмарка вакансий в Минске стала уже 28-й с начала года. Благодаря ей рабочие места нашли свыше 700 человек.


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