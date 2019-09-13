В эти выходные изменятся схемы движения транспорта в Минске

На выходных изменятся схемы движения столичного транспорта. Его заметно добавят в центре: по проспекту Победителей и Независимости, улице Немига.



А после фейерверка на площадке у Дворца спорта будут ждать дополнительные автобусы. На время проведения мотофестиваля 14 сентября с 13:00 до 21:00 остановка "Дворец спорта" будет закрыта. Дополнительно в эти дни сократят интервалы работы поездов метро - до 5 минут днем, вечером - до 3 минут.



15 сентября Минский полумарафон тоже внесет изменения в движение городского транспорта. С 5 часов утра по проспекту Победителей движение будет ограничено от улицы Немига до проспекта Машерова.



С 7 часов утра и до 16:00 добраться в центр Минска можно будет только на метро. Транспорт пустят по временной схеме движения в объезд. Будут закрыты участки проспекта Независимости, Победителей, Машерова, улиц Немига и Богдановича.



С 16:00 и до полуночи для движения будет закрыт проспект Машерова на участке от проспекта Победителей до улицы Даумана в связи с проведением развлекательного феста.