На этой неделе, 1 октября, мир отметил День пожилых людей

Во всех регионах Беларуси прошли творческие мероприятия и благотворительные акции для людей почтенного возраста. Приятным подарком для семьи фронтовиков Маханьковых из Витебска стал набор мебели. Акцию поддержала государственная и частная компания. Новый диван и кровать в квартиру помогли доставить волонтеры Красного Креста. В нашей стране чуть более двух миллионов пожилых людей. Столетний возраст преодолели почти 400 человек.