Тепло не по сезону! На этой неделе будет солнечно и до +12 градусов. Такой температурный режим соответствует больше середине апреля. В Минской области столбик термометра в дневные часы покажет от +6 до +12 градусов. Ночью температура воздуха составит от 1 до 5 со знаком плюс. При этом вся неделя будет дождливой. Осадки ожидаются на большей части территории. Ночью и утром возможен туман. Ближе к выходным чуть похолодает.