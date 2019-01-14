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Всю неделю нас ждут перепады температуры

В ближайшие два дня в Минске минус 3-4, небольшой снег. Но уже в четверг потеплеет, начнут поступать более теплые воздушные массы из Западной Европы. Температура поднимется до плюс 2 градусов. И уже в пятницу опять похолодание, в выходные осадков станет меньше и подморозит.

В целом температурный фон на этой неделе будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. На дорогах в течение недели сохранится гололедица, местами туман, мокрый снег, поэтому водителям надо быть внимательными на дорогах.

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