Всю неделю нас ждут перепады температуры

В ближайшие два дня в Минске минус 3-4, небольшой снег. Но уже в четверг потеплеет, начнут поступать более теплые воздушные массы из Западной Европы. Температура поднимется до плюс 2 градусов. И уже в пятницу опять похолодание, в выходные осадков станет меньше и подморозит.