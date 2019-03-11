На этой неделе ожидается изменчивая погода

В прогнозах - мокрый снег и порывистый ветер. Сегодня ожидается его усиление до 14 метров в секунду. По всей области осадки. Днем до 4 тепла. Ночью температура понизится до минус 5 градусов. Со среды погода испортится. Ночью - до 9 мороза.



На выходные в центральном регионе и столице значительно потеплеет - до плюс 14 градусов. Но не обойдется без кратковременных дождей и сильного ветра.



