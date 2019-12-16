На этой неделе теплая погода и преимущественно без осадков

В центральном регионе температура воздуха на этой неделе будет в пределах от минус одного до плюс девяти градусов. Ночью и утром местами возможен слабый туман и гололед. На дорогах гололедица - объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду. Характер погоды изменится - в конце рабочей недели чуть похолодает.



