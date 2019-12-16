3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На этой неделе теплая погода и преимущественно без осадков
В центральном регионе температура воздуха на этой неделе будет в пределах от минус одного до плюс девяти градусов. Ночью и утром местами возможен слабый туман и гололед. На дорогах гололедица - объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду. Характер погоды изменится - в конце рабочей недели чуть похолодает.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов