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На этой неделе увеличится количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск

Белавиа с 19 октября увеличивает количество рейсов в Москву

Белавиа с сегодняшнего дня увеличивает количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск до трех в неделю. В аэропорт Домодедово они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам

"Аэрофлот" с 25 октября увеличивает количество рейсов в Минск

Частоту этих рейсов намерен увеличить и "Аэрофлот". С 25 октября самолеты из Минска в Москву и обратно будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. Железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью по-прежнему закрыто.

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