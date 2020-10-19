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На этой неделе увеличится количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск
Белавиа с 19 октября увеличивает количество рейсов в Москву
Белавиа с сегодняшнего дня увеличивает количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск до трех в неделю. В аэропорт Домодедово они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам
"Аэрофлот" с 25 октября увеличивает количество рейсов в Минск
Частоту этих рейсов намерен увеличить и "Аэрофлот". С 25 октября самолеты из Минска в Москву и обратно будут летать по четвергам, субботам и воскресеньям. Железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью по-прежнему закрыто.
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