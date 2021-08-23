На этой неделе в Беларуси похолодает

ВБеларуси на этой неделе похолодает. Уже завтра, 24 августа, дневной максимум по стране плюс 17-20 градусов. Ночные температуры составят от 6 до 11 тепла. В центральных и северных районах осадки маловероятны. По югу в Гомельской и Брестской областях дожди сильные. Объявлен оранжевый уровень опасности.