На 3-5 градусов ниже климатической нормы. На этой неделе в центральном регионе установилась холодная погода. В ближайшие дни температура воздуха сохранится. Днем будет плюс 16-20 градусов, а ночью 7-13 выше ноля. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман.