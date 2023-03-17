В память о почетном Патриаршем Экзархе, Герое Беларуси на факультете международных отношений БГУ открыли аудиторию имени митрополита Филарета. Здесь биография Владыки, книжная и фотовыставка, посвященная его жизни и деятельности. На открытии аудитории во главе с Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Вениамином студенты и сотрудники университета провели встречу-воспоминание.