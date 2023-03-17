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На факультете международных отношений БГУ открыли аудиторию имени митрополита Филарета

В память о почетном Патриаршем Экзархе, Герое Беларуси на факультете международных отношений БГУ открыли аудиторию имени митрополита Филарета. Здесь биография Владыки, книжная и фотовыставка, посвященная его жизни и деятельности. На открытии аудитории во главе с Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Вениамином студенты и сотрудники университета провели встречу-воспоминание.

За годы служения церкви, стране и людям Владыка Филарет увеличил число храмов в 5 раз. 21 марта ему исполнилось бы 87 лет.

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