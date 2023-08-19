На фестиваль "Сваякі" всей родней: Червенский район приглашает на семейный праздник

Собираемся родней в Червенском районе. Сегодня здесь стартует первый межрегиональный фестиваль "Сваякі". Проект авторский. В нем примут участие коллективы художественного творчества, в которых артистов связывают между собой родственные отношения. Мероприятие продлится все выходные.



Откроется семейный праздник в 15:00 в Смиловичском доме культуры. Затем состоится митинг у памятника землякам. В афише "Сваякоў" концерт и фольк-флешмоб, открытие символа фестиваля, шествие участников, конкурсы, интерактивы, а также обряд "Сваяцкi пачастунак".