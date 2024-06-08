На Фестивале национальных культур в Гродно выездная студия принимает гостей

Самые доброжелательные слова звучат в эти дни и в нашей выездной студии, которая также завершает свою работу на Фестивале национальных культур в Гродно.

Что у них "напоследок" - узнаем у Полины Шубы и Павла Лазовика, которые по-белорусски радушно вновь встречают гостей (Подробнее в видео).

Впечатлениями офестивале поделились гости студии: