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На фестивале "Славянский базар в Витебске" масштабно представлены Союзное государство и ШОС
Три десятка лет фестиваль "Славянский базар" является консолидирующей площадкой на пути к миру и взаимопониманию. Уже сегодня этот посыл с нашей страной разделяет организация будущего - ШОС. Шанхайская семья - одна из хедлайнеров пятничной афиши. Здесь же, на фестивале, масштабно представлено Союзное государство: 25 лет - рука об руку. Репортаж Лидии Заблоцкой.
Кажется, мы только салютовали в честь открытия Славянского базара, и вот, 9 утра, концертный зал Витебск. Здесь настоящая дипломатия в действии культурная. И место становится переговорной площадкой - Министр культуры уже принимает гостей.
Под стать жаркой погоде - жаркие приветствия. Это свершилось. Под васильковым небом впервые собралась Шанхайская организация сотрудничества. Во главе с высшим ее руководством.
Здесь каждая из 10 стран - голосом посла в Беларуси или же заместителя министра.
С Беларусью у нас теперь особые взаимоотношения, потому что Республика Беларусь была официально принята в Шанхайскую организацию сотрудничества именно на площадке Астаны в рамках Форума глав государств. Невероятное многообразие пользы, которую несет ШОС. Я уверен, нас это будет просто восхищать.
Беларусь может дать, во-первых, позитив. Позитивную, светлую, добрую культуру. В ШОС она присутствует. И очень хорошо, что в рамках ШОС у нас с вами у всех единый культурный код.
Пока не в ШОС, но присоединились к диалогу и в Азербайджане. К слову, эту встречу организовали за неделю. Нельзя было медлить, ведь именно "Славянский базар" и есть ключ к идеальной версии мира.
Беларусь к ШОС прибавила мощную, свежую силу для развития этой организации. Вы уже организовали такое важное культурное мероприятие, что имеет значение для укрепления дружественных связей и контактов между государственными членами ШОС.
"Славянский базар" - это уникальный фестиваль мирового масштаба. Его ежегодно посещают десятки тысяч неравнодушных. Пакистан в четвертый раз принимает участие в форуме. Заранее предугадали, что наши проекты станут успешными. И сегодняшнее событие - показатель высокого уровня "Славянского базара".
И сколько раз около мирных объединений сгущались тучи, грозя дождем. Но люди, объединенные истинными и искренними славянскими ценностями, даже и их могут развести, если не руками, то добрым отношением к исторической памяти.
Союзное государство сильно общей историей. Пример окружающим. В традиционный день, посвященный белорусско-российским отношениям, никогда без минуты во имя памяти павших. Кстати, и одна из наград лауреатам - премии Союзного государства, что вручил Президент накануне обновленной Хатыни.
Шанхайская семья снова воссоединилась у Древа Дружбы на площади Победы. Здесь каждое слово символично. И каждый, кто за сотрудничество, повязал ленты. Чтобы желание сбылось.
Так через обряды знакомили с нашими национальными кодами. В творческую визитку включили и культурные бренды. Кому весь мир подпевает.
А 36 млн квадратных километров культуры (столько занимают страны ШОС) уместили под шатер.
Дороже всякого богатства. Так заключили режиссеры гала-концерта Союзного государства, в котором рука об руку - 25 лет. Аккурат к красивой дате сам народный Ярмоленко решил "Калинку" раздать с гранд-сцены.
Выступят и "союзные" артисты.
"Народное братство" будут транслировать сразу после "Панорамы". Вероятно, и оно выйдет на первую строчку просмотров. Как и церемония открытия. Что стала лидером вечернего прайм-тайм. Смотрело полмиллиона!
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