На финишной прямой - в Беларуси стартовал прием документов в вузы

Вступительная кампания в Беларуси на финишной прямой. 12 июля стартовал прием документов в вузы. Подача на большинство специальностей пройдет до 17 июля. Речь идет о местах на бюджетной форме обучения. Затем с 18 по 25 июля пройдут внутренние экзамены.

Что касается приема документов от абитуриентов на платную форму, то он продлится до 1 августа. Подробности рассказала Юлия Хмель.

Для будущих студентов сейчас, пожалуй, самая ответственная и горячая пора - сделать рациональный выбор и определиться с делом всей жизни. Сегодня белорусские вузы начали принимать документы с 9 утра. Подать их можно как на бюджет, так и на платную форму обучения. За конкурсной ситуацией абитуриенты смогут следить на сайтах вузов. Данные о подаче документов будут обновляться ежедневно каждые три часа - в 12:00, 15:00 и 18:00. Приемные комиссии по 17 июля будут работать без выходных - и в субботу, и в воскресенье.

Для специальностей силового блока и сельскохозяйственной направленности периоды подачи документов и сдачи экзаменов могут несколько отличаться. От абитуриентов, поступающих по собеседованию (это выпускники профильных классов и Национального детского технопарка), документы принимаются по 14 июля. Например, в БГУ всего планируют принять почти 4,5 тыс. абитуриентов. Из них чуть больше половины - на дневную бюджетную форму. Впрочем, выбор специальностей у будущих студентов действительно большой. Каждый год появляются и новые направления. Так, на факультете международных отношений Белгосуниверситета с нового учебного года будут готовить международников-логистов и конфликтологов. Это уникальные для Беларуси профили. Кроме того, как и в прошлом году, в БГУ будет проходить набор в совместный белорусско-китайский институт, выпускники которого получат два диплома.





Мы уже наблюдаем на 30 % закрытые специальности по ряду направлений, например, на факультете философии и социальных наук. Хороший наплыв в том числе и на новые специальности. Буквально за час работы приемной комиссии на факультет географии и геоинформатики двое абитуриентов подали документы на новую специальность. Она такая междисциплинарная. Со специальностями "регионоведение", "переводческая деятельность", "международная логистика", "международная конфликтология" в общем-то тоже как таковых проблем нет. Пока все радует. Андрей Король, ректор БГУ

Сегодня я подавал документы на факультет географии и геоинформатики, на специальность "геоинформационные системы". Оказался в числе первых, прошел без конкурса по льготе, по международной олимпиаде. Абитуриенты





Я поступаю на факультет социокультурной коммуникации, на специальность "дизайн костюма и текстиля". Я всегда мечтала прославить нашу страну именно в сфере моды, какого-то дизайна. Меня очень сильно порадовало, что сейчас именно в БГУ добавили такую специальность. Абитуриенты

В этом году расширили возможности для медалистов и выпускников колледжей с красным дипломом. Так, без экзаменов они могут поступать практически на все специальности в региональные вузы. Исключение - некоторые отдельные профили - например, медицинские специальности, правоведение и международные отношения. В столичные вузы они также смогут поступить без экзаменов на наиболее востребованные экономикой специальности, перечень которых в этом году также расширен и составляет 69 специальностей.