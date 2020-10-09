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На фоне событий в Нагорном Карабахе и Кыргызстане белорусы рассуждают о будущем своей страны

На фоне событий, которые развиваются в Нагорном Карабахе и Кыргызстане, жители нашей страны хотят, чтобы в Беларуси сохранялись спокойствие и стабильность.

"Если проанализировать ситуацию, которая происходит в Нагорном Карабахе, в Кыргызстане, то увидим, что очень похожая была ситуация у нас сразу после выборов. Даже не сразу после выборов. Она была похожа накануне выборов. Если почитать те оппозиционные газеты, те высказывания отдельных кандидатов, они заранее предсказывали свое поражение, и заранее вот этот уже сценарий разыгрывался. Я не сомневаюсь, что такие попытки будут и при выборах президента Молдовы".


"Мы должны понимать, что в разрезе истории наше государство очень молодое, и оно подвержено тем же болезням, которые есть и у наших соседей. И, мне кажется, что для нашего поколения средних лет, и для молодежи в том числе, нужно задуматься об этом, чтобы сохраниться в этих границах, в которых мы существуем, и опасаться вступить на тот путь, на который вступили аналогичные нам государства постсоветского пространства".

"Жалко мне тех людей. У меня там друзья в Бишкеке: там просто бандитизм, но никакая смена власти, я очень сожалею, что у них там так. И не хочу, чтобы у нас так было, я за Лукашенко, и вообще хочу, чтобы был мир на земле".

"Жутко. Я бы не хотела, чтобы у нас такое было. Я за то, чтобы было тихо, мирно, можно было пройти по улице. И я за мирную страну! Хочется, чтобы и там так было. Я вот сейчас иду и, слава богу: тихо, мирно. Я - за мир!".

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