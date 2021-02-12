На форуме говорили о делах в регионах, медицине, образовании, сельском хозяйстве, и о спорте

"Я всегда была сторонником того, что спорт идет в правильном направлении, очень для нас многое сделано, построено. Главное - расставить правильно приоритеты: работа, дисциплина. Мы хотим под своим флагом, под свой гимн, со своей командой, гордиться своей страной, своей Родиной. Приносить ей победы - вот таким образом, выражая солидарность со страной, трудясь во благо ее".

"Мы столкнулись с определенными моментами - наша молодежь немножко с затуманенными мозгами, скажем так. Мы увидели это после 9 августа, и сегодня очень важно до них донести правильную информацию, воспитывать молодежь в патриотическом духе, и все это должны делать руководители предприятий в том числе. Если говорить о нашем предприятии, то средний возраст завода - 28 лет, работают молодые люди, которые не уехали из региона за какой-то мечтой, а остались в Турове, Туровском районе. Они женятся, они рождают новых деток, таким образом страна хорошеет, развивается".