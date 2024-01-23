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На форуме молодых управленцев рассмотрели вопросы в сферах управления, экономики, научных исследований и политических партий

Международный форум молодых управленцев уже в 6-й раз проходит в Академии управления при Президенте. Так, студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые могут внести свою лепту в решение задач современной науки. 23 января в ходе пленарного заседания участники выступили с докладами на актуальные темы в сфере управления, экономики, научных исследований и политических партий.

На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы сферы управления, социально-гуманитарной, правовой, экономической, внешнеэкономической деятельности. Это площадка, на которой наша молодежь - перспективная, инициативная - имеет возможность пообщаться с уже состоявшимися управленцами самого высокого ранга.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси

Цель форума - развитие научно-исследовательской деятельности студентов, а также успешная интеграция образования и практики. Кроме традиционных научных конференций, круглых столов и тренингов, состоится и брейн-ринг.

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