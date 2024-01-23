На форуме молодых управленцев рассмотрели вопросы в сферах управления, экономики, научных исследований и политических партий

Международный форум молодых управленцев уже в 6-й раз проходит в Академии управления при Президенте. Так, студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые могут внести свою лепту в решение задач современной науки. 23 января в ходе пленарного заседания участники выступили с докладами на актуальные темы в сфере управления, экономики, научных исследований и политических партий.