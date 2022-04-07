На Форуме регионов Беларуси и России представят инновационные разработки ученых Союзного государства

Планируется, что в процессе работы секции будет подписано пока 3 соглашения, но переговоры идут с российской стороной, и я думаю, что количество их увеличится.Посетители этой выставки - как обычные люди, так и участники секций - получат большое удовольствие, потому что популяризация науки, наверное, главное сегодня. Это основной факт обеспечения экономической, политической и социальной безопасности Союзного государства.

Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси