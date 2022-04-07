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На Форуме регионов Беларуси и России представят инновационные разработки ученых Союзного государства

Инновационные разработки ученых Союзного государства будут представлены на Форуме регионов Беларуси и России, который стартует в Гродно 23 июня. Работу четвертой секции сегодня обсудили в Совете Республики. В галерее Тизенгауза будет работать выставка научно-технических достижений и инновационной продукции.

Планируется, что в процессе работы секции будет подписано пока 3 соглашения, но переговоры идут с российской стороной, и я думаю, что количество их увеличится.Посетители этой выставки - как обычные люди, так и участники секций - получат большое удовольствие, потому что популяризация науки, наверное, главное сегодня. Это основной факт обеспечения экономической, политической и социальной безопасности Союзного государства.
Калина Капуцкая, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Всего во время Форума регионов Беларуси и России будут работать 6 тематических секций, которые предусматривают развитие совместных направлений в области промышленности, агросферы, образования, инноваций. Ожидается до 250 участников с каждой стороны.

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