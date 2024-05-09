"На фронт, Жукову" - так прихожане одной из белорусских церквей подписывали посылки, которые отправляли бойцам

В деревне Омеленец современного Каменецкого района в годы Великой Отечественной войны служил священник Евгений Мисеюк. Деревня в Беловежской пуще, места партизанские. На службы в Крестовоздвиженскую церковь приходили лишь женщины и дети. Мужчины были на фронте или в партизанских отрядах. Людям, находившимся под оккупацией, необходима была духовная поддержка.

На оккупированной территории нацисты периодически устраивали карательные акции - сжигали деревни, уничтожали людей.

В приходе отца Евгения Мисеюка прихожан становилось все меньше и меньше. Сам храм также попадал в зону обстрела. Несмотря на смертельную опасность, богослужения не отменялись.

"Важно было поддерживать дух людей, - считает клирик прихода Свято-Духова кафедрального собора г. Минска, кандидат богословия протодиакон Николай Авсиевич. - Важно было, чтобы люди знали, что врага можно не только прямым воздействием победить, а помогая материально или духом. Священник сплачивал прихожан".

"Роль священника в те годы - утешать людей, помогать им преодолевать это жуткое время, - говорит председатель комиссии по канонизации святых Гомельской епархии протоиерей Александр Лопушанский. - Сегодня мы бы с вами обращались к психологам, которые могли бы дать ответы на какие-то вопросы или хотя бы наладить внутренний мир человека. Тогда эту роль активно выполняли священнослужители. Они утешали людей".

В годы войны люди в деревнях жили бедно, но как могли, помогали фронту: собирали одежду, женщины вязали носки, варежки и в посылках отправляли на фронт, рассказывает настоятель храма Воздвижения Креста Господня д. Омеленец Каменецкого района иерей Игорь Перковский.