3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На Гагаринском участке в Смолевичском районе выезд избирательной комиссии организован в 9 отдаленных деревень
Активно голосование проходит и в сельской местности. По традиции жители деревень предпочитают проголосовать пораньше. В 15 километрах от Минска находится агрогородок Озерицкая Слобода. В местный сельсовет входит 28 деревень - это более 5 тысяч избирателей. По информации председателя комиссии по референдуму, 30 % от этого числа проголосовали досрочно.
Как рассказывают сами местные жители, больше всего их интересуют вопросы, связанные с землеустройством, работой школ, больниц и магазинов на селе, а также образование детей.
Воспользовавшись случаем, на Гагаринском участке проголосовал и корреспондент Юрий Шевчук, который освещает работу это округа.
В практике участков для голосования на селе для жителей деревень, которые по состоянию здоровья не могут доехать до сельсовета, организовывается голосование на дому. Например, на Гагаринском участке выезд избирательной комиссии организован в 9 отдаленных деревень. Машины для таких рейсов предоставляются местными госорганизациями.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов