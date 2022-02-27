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На Гагаринском участке в Смолевичском районе выезд избирательной комиссии организован в 9 отдаленных деревень

Активно голосование проходит и в сельской местности. По традиции жители деревень предпочитают проголосовать пораньше. В 15 километрах от Минска находится агрогородок Озерицкая Слобода. В местный сельсовет входит 28 деревень - это более 5 тысяч избирателей. По информации председателя комиссии по референдуму, 30 % от этого числа проголосовали досрочно.

Как рассказывают сами местные жители, больше всего их интересуют вопросы, связанные с землеустройством, работой школ, больниц и магазинов на селе, а также образование детей.

Воспользовавшись случаем, на Гагаринском участке проголосовал и корреспондент Юрий Шевчук, который освещает работу это округа.

В практике участков для голосования на селе для жителей деревень, которые по состоянию здоровья не могут доехать до сельсовета, организовывается голосование на дому. Например, на Гагаринском участке выезд избирательной комиссии организован в 9 отдаленных деревень. Машины для таких рейсов предоставляются местными госорганизациями.

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