Министерство культуры Латвии выделило 300 тыс. евро на съемки фильма о героизации нацизма

По урокам истории Латвия - среди двоечников. Там полным ходом идет героизация нацизма. Министерство культуры выделило 300 тыс. евро на съемки фильма про некоего Эрнеста Лауманиса. Как указывают представители ведомства, он знаменит сопротивлением советской оккупации, а также тем, что был награжден за храбрость "почетной пряжкой вермахта". За Лауманисом числится и немало других "подвигов". В частности, он состоял в латышском легионе СС и участвовал в боях за Ленинград, конечно, с немецкой стороны. В начале войны он добровольно вступил в отряды латышской самообороны, которая была главной движущей силой "окончательного решения еврейского вопроса". За массовые убийства мирных граждан Лауманис провел после войны 10 лет в лагерях. Выходит, что какой бы силой ни бушевал в стране кризис, в бюджете Латвии всегда найдутся деньги на снос советских памятников и героизацию нацистов.