На Главной елке страны заполнят только половину зала из-за COVID

Традиционно часть билетов станет приятным подарком для воспитанников детских домов и многодетных семей. Такая акция - в рамках ежегодной программы "Наши дети". Юные зрители, не выезжая за пределы страны, смогут поближе познакомиться с Дедами Морозами из Австралии, Финляндии и даже Китая.