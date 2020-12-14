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На Главной елке страны заполнят только половину зала из-за COVID

Главная елка страны - в рамках акции "Наши дети"

Традиционно часть билетов станет приятным подарком для воспитанников детских домов и многодетных семей. Такая акция - в рамках ежегодной программы "Наши дети". Юные зрители, не выезжая за пределы страны, смогут поближе познакомиться с Дедами Морозами из Австралии, Финляндии и даже Китая.

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