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На Главную елку Витебской области поздравить ребят приехали Александр Субботин и Анатолий Линевич

950 юных дарований собрала Главная елка Витебской области. Областной благотворительный праздник состоялся в концертном зале "Витебск". На праздник приехали дети из всех районов Придвинья - это победители предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований и ребята из многодетных семей. Школьники веселились на специально организованных игровых и новогодних площадках, делали снимки в стильных фотозонах. Поздравить ребят приехал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. Добрые пожелания и вкусные подарки - всем юным гостям праздника.

Я давно хотел попасть на эту Главную елку. Сегодня моя мечта сбылась благодаря моим достижениям. Я люблю рисовать и участвовать в разных выставках. Мне нравится проводить эксперименты и участвовать в конференциях.


Я мечтаю, чтобы все мои желания сбылись, чтобы ко мне пришел Дед Мороз, чтобы у всех случилось чудо, и чтобы никто не болел.


Я думаю, сложно переоценить такие мероприятия. Для всех важно: и для маленьких деток, и для больших, и для нас. Хоть мы и взрослые, но все равно детьми остаемся и верим в чудо, в счастье, в радость.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома


Организаторы для этого дня подготовили новогодний мюзикл - гости стали свидетелями захватывающих событий из постановки "Изумрудный город. Возвращение".


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