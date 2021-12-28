На Главную елку Витебской области поздравить ребят приехали Александр Субботин и Анатолий Линевич

Я думаю, сложно переоценить такие мероприятия. Для всех важно: и для маленьких деток, и для больших, и для нас. Хоть мы и взрослые, но все равно детьми остаемся и верим в чудо, в счастье, в радость.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома