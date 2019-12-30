На главную профсоюзную елку попали финалисты проекта "Мечты сбываются"

Особая, праздничная атмосфера сегодня царила на столичной Октябрьской площади. Увидеть главную елку страны съехались дети из школ-интернатов, многодетных семей, а также воспитанники детских домов семейного типа. Душевнымэтот вечер помогла сделать Федерация профсоюзов Беларуси. В Республиканском дворце культуры всех гостей порадовало новогоднее шоу с подарками. Также на главную профсоюзную елку попали и финалисты специального проекта "Мечты сбываются". Его организаторы получили 400 писем с детскими желаниями со всей страны.



Благотворительные новогодние праздники проходят во дворцах культуры профсоюзов всех областных центров, а также на предприятиях страны.



